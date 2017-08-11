Лента новостей

На благоустройство городской среды в 2018 году направят дополнительные средства
11 августа 2017 21:17
#Происшествия
Размер ущерба оценили в 45 тысяч рублей
11 августа 2017 20:37
#Спорт
Он отжался от пола, качнул пресс и прошел 3 км скандинавской ходьбой
11 августа 2017 20:12
#Общество
Пользователи соцсети возмущены поведением ростовчан
11 августа 2017 20:11
#Спорт
«Бело-голубые» обиделись на судью матча с «Ростовом»
11 августа 2017 20:09
#Транспорт
Разбирались, что это даст ростовчанам
11 августа 2017 19:40
#Образование
Школьникам помогут крупнейшие компании Ростова
11 августа 2017 18:56
#Происшествия
Дорожный затор спровоцирован ДТП
11 августа 2017 18:25
#Криминал
Пенсионерка обманула больше 10 горожан
11 августа 2017 18:07
#Афиша
Расскажем, где интересней всего провести 12 августа
11 августа 2017 18:03
#Деньги
Дело возбудила природоохранная прокуратура
11 августа 2017 17:47
#Транспорт
Скоро пассажиры начнут платить по новой электронной системе
Don24.ru опросил региональных туроператоров
11 августа 2017 16:56
#Транспорт
Сам мост откроют 13 сентября
Также узнали, почему от ростовчан огородили новое поле
11 августа 2017 16:40
#Общество
Суд назначил меньше, чем просил прокурор
11 августа 2017 16:12
#Дети #Происшествия
Устанавливают, чья халатность привела к смерти мальчика
11 августа 2017 16:01
#Светская хроника
Хулиган приглашение принял
11 августа 2017 15:19
#Экономика
Затем ученые выпустят 25-килограммового гибрида в водоемы
11 августа 2017 15:02
#В стране и мире
Минздрав Турции, в свою очередь, все отрицает
11 августа 2017 14:56
#Криминал
С предпринимателя взяли подписку о невыезде
11 августа 2017 14:18
#Криминал
Налетчики охотились за отложенными на похороны деньгами
11 августа 2017 14:12
#Происшествия
Обстоятельства трагедии устанавливают следователи
У мужчины нашли электрошокер, ножи и старую полицейскую форму
11 августа 2017 13:31
#Происшествия
Некоторые из них выпущены в конце XIX века
11 августа 2017 13:17
#В стране и мире
Истребитель пятого поколения поступит на вооружение через 2 года
11 августа 2017 12:36
#Доступная среда
Он занимает площадь 2 га
11 августа 2017 12:34
#Общество
В церемонии возложения цветов принял участие Василий Голубев
11 августа 2017 12:19
#Спорт
Гандбольный «Ростов-Дон» продолжает подготовку к сезону
11 августа 2017 11:22
#Места
В Ростовской области состоялось авиашоу с боевыми машинами
11 августа 2017 11:15
#Транспорт
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